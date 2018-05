Mulher cai de altura de 10 metros no centro de São Paulo

08h25 Vítima de queda acima de 10 metros de altura, rua Vitória, 676 – República, três viaturas a caminho, aguardo informações do local.#193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 9 de maio de 2018

Uma mulher caiu de uma altura aproximada de 10 metros em um prédio na região da República, no centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (9). Ainda não se sabe o que teria causado o acidente.O Corpo de Bombeiros informou que três viaturas foram deslocadas para o local por volta das 8h20 da manhã. O chamado da ocorrência foi na rua Vitória, próximo a avenida São João, em um prédio de sete andares, com comércio na parte inferior.De acordo com os bombeiros, a mulher, que não teve a idade divulgada, foi levada em estado gravíssimo para o Pronto-Socorro da Santa Casa de São Paulo.