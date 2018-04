MTST desocupa terreno em São Bernardo após determinação da Justiça

Área localizada próxima ao bairro Assunção está vazio há 40 anos

Um terreno de 78 mil metros no bairro Planalto, em São Bernardo do Campo, foi desocupado por mais de oito mil famílias ligadas ao MTST (Movimento dos Trabalhadores sem Teto), que estavam no local desde o dia primeiro de setembro do ano passado.



A saída se deu após acordo do grupo com Tribunal de Justiça do Estado, que suspendeu, em dezembro de 2017, a reintegração de posse do local por 120 dias.



A ocupação Povo Sem medo de São Bernardo foi considerada a maior ocupação urbana do Estado. Nela, manifestantes cobraram a construção de moradias pelo Governo estadual.

No mês passado, o então governador Geraldo Alckmin prometeu viabilizar 2,4 mil unidades habitacionais para as famílias.



O terreno em questão, localizado próximo ao bairro Assunção, está vazio há 40 anos e pertence a construtora MZM.



Em outubro, um show do músico baiano Caetano Veloso foi proibido pela juíza Ida Inês Del Cid de acontecer no local por não ter "estrutura adequada". O evento foi transferido então para o Largo da Batata, na capital paulista.