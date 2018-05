MPF pede nova prisão de ex-diretor da Dersa após habeas corpus no STF

Paulo Vieira de Souza é acusado de operar esquema de corrupção envolvendo governos do PSDB no Estado de São Paulo

O Ministério Público Federal pediu nova prisão do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, apontado como um dos operadores de um esquema de corrupção envolvendo governos do PSDB no Estado de São Paulo.



Paulo estava detido mas teve habeas corpus concendido na última sexta-feira (11), após decisão de Gilmar Mendes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).



O acusado ainda não compareceu a uma audência na 5ª Vara Criminal da Justiça marcada ontem (14).



Paulo Vieira estava preso desde abril, quando denúncias apontaram que uma ex-funcionária da Dersa, também ré no processo, estaria recebendo ameaças.