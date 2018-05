MP quer parecer em todos os prédios vistoriados pela Prefeitura

Recomendações foram feitas pela Promotoria da Habitação e Urbanismo de São Paulo

A Promotoria de Habitação e Urbanismo, do Ministério Público de São Paulo solicitou a Prefeitura da capital que emita um parecer técnico após todas as vistorias realizadas nos imóveis da cidade.



Em ofício encaminhado ao prefeito Bruno Covas (PSDB), os promotores Marcus Vinicius Monteiro dos Santos, Camila Mansour, Roberto Pimentel e Valéria Maiolini recomendaram que os subscritores dos laudos, independentemente das orientações administrativas de cada setor, indiquem expressamente qual a medida mais adequada para ser tomada após as visitas, como por exemplo, interdição total ou parcial, embargo, manutenção etc.



Os promotores recomendaram ainda que os técnicos inspecionem não só as áreas comuns, mas também aquelas aquelas utilizadas individualmente como habitação, por indivíduos e famílias, independentemente do tipo de separação física existente entre eventuais cômodos ou moradias instaladas nos locais sob inspeção, ainda que mediante ordem judicial.



Por último, o MP recomenda que, "para que se evitem desencontros de informações e providências incompatíveis entre si, os pareceres e relatórios técnicos com o mesmo conteúdo, conclusões e recomendações sejam enviados a todos os órgãos, ainda que não haja formal solicitação".



A decisão de fazer as vistorias foi tomada pela Prefeitura de São Paulo após o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, após um incêndio na madrugada do dia 1º de maio.