MP pede condenação de Bruno Covas por carnaval de rua

Ação destaca a falta de contratação de seguro de responsabilidade civil

O promotor de Patrimônio Público do Ministério Público de São Paulo Nelson Sampaio protocolou nesta quinta-feira (28) uma ação civil de improbidade administrativa contra o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), por conta do edital do Carnaval de rua de São Paulo deste ano.



A ação também pede a condenação do ex-prefeito João Doria (PSDB), dos ex-secretários Claudio Carvalho de Lima e Anderson Pomini e de sócios da empresa Dream Factory, vencedora do certame.



O promotor se baseou em um relatório feito pelo TCM (Tribunal de Contas do Município) que aponta entre as irregularidades o modelo de seleção escolhido pela administração, de PPMI (Procedimento Preliminar de Manifestação de Interesse).



Outro ponto destacado pela ação é o fato de que no contrato não foi feito seguro de responsabilidade civil, que é uma salvaguarda aos que participam do evento e uma garantia de que "o erário público não será onerado".



O promotor ainda pediu a anulação do edital do carnaval 2019 e a elaboração de um novo.



A Prefeitura de São Paulo declarou que prestará todas as informações assim que for notificada. "O processo de escolha da empresa organizadora do carnaval foi conduzido de forma regular e transparente. Cabe destacar que não houve destinação de recursos públicos para o carnaval de 2018, sendo que a parceira ficou responsável pela captação da doação e patrocínios, como também pela operação logística do carnaval de rua", disse em nota.



Em nota, a Dream Factory disse que ainda não foi notificada sobre a ação e por isso não pode se expressar em relação a seu conteúdo. Mas afirmou que todas suas relações comerciais seguem "rígidos padrões éticos e respeita, integralmente, a legislação em vigor". Disse que no edital cumpriu todos os trâmites legais do procedimento e que "jamais na sua existência compactuou ou compactua com irregularidades".