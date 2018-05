MP irá investigar veracidade de laudo de segurança do prédio

O Ministério Público determinou nesta terça-feira (1) a abertura de uma investigação sobre a veracidade dos relatórios de fiscalização e manutenção do prédio que desabou durante a magrugada na rua Antônio de Godoi, na região do Largo do Paissandú, centro de São Paulo.



Em 24 de agosto de 2015 foi instaurado um inquérito em razão de possível existência de risco no imóvel ocupado por cerca de 248 famílias. "Ao longo de dois anos e sete meses de investigação, os órgãos públicos incumbidos de fiscalizar informaram que não havia risco concreto que demandasse interdição" diz o MP, em nota.



O desmoronamento do edifício de 24 andares ocorreu após um incêndio, ainda com causas indeterminadas. O prédio de 24 andares pertence ao Governo Federal e estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social).



Segundo o MP, as informações referentes à falta de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e necessidade de adaptação da edificação "não demandavam medidas por parte da instituição".