MP denuncia JK Iguatemi por pagamento de propina

Representantes teriam destinado R$ 3 milhões a fiscais da prefeitura para se livrarem de impostos

Representantes do Shopping JK Iguatemi, na zona sul de São Paulo, foram denunciados pelo Ministério Público por pagamento de propina a fiscais da prefeitura. O empreendimento foi construído pela empreiteira W Torre S.A e inaugurado em 2012.



Eles teriam destinado R$ 3 milhões em propina a funcionários da administração municipal entre outubro de 2012 e junho de 2013, para não serem cobrados por IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços) referente à construção de uma área de mezanino entre 2 e 3 mil metros quadrados, que estaria subdimensionada. O ISS também seria aumentado se a área fosse registrada corretamente.



O valor que a empresa deveria pagar à prefeitura superara R$ 3 milhões. Eles alegavam que se o valor não fosse pago, o centro de compras poderia ser fechado e multado.



Também foram denunciados por corrupção passiva os ex-funcionários da prefeitura Ronilson Bezerra Rodrigues (Subsecretário de Finanças), Eduardo Horle Barcellos (Diretor de Arrecadações), Carlos Augusto di Lallo do Amaral (Diretor de Departamento), Luís Alexandre Cardoso de Magalhães (Auditor Fiscal de Renda) e Willian de Oliveira Deiró Costa, todos da "Máfia dos Fiscais".



De acordo com a denúncia, o coordenador do esquema de propina era o ex-auditor fiscal Magalhães. Os R$ 3 milhões foram pagos em 20 parcelas de 150 mil. A primeira parcela, de acordo com a Promotoria, foi entregue em espécie, na boate Scandallo, frequentada por garotas de programa, no bairro do Cambuci, zona sul.



Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça mostram uma conversa entre Magalhães e Piovezan, na época representante da W Torre S.A. Eles acertaram que o pagamento da propina seria feito no dia 2 de outubro de 2013, dentro da boate, mas não se encontraram pessoalmente. Cada um enviou um "laranja" para entregar e receber o dinheiro.



A reportagem aguarda posicionamento da W Torre S.A e do Sjhopping JK Iguatemi.