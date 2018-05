Movimentos por moradia realizam ato no centro

Grupo saiu da catedral da Sé e foi até o Largo do Paissandu, onde o edifício Wilton Paes de Almeida desabou

Movimentos por moradia e residentes de ocupações na capital realizaram na tarde desta quarta-feira (9) um ato pedindo agilidade na construção de moradias populares para os órgãos públicos e contra a criminalização dos grupos sem-tetos.



O protesto teve início da Catedral da Sé e terminou no Largo do Paissandú, onde, no dia primeiro de maio, um edifício desabou após um incêndio no quinto andar. Ao chegar no local, os manifestantes acenderam velas em homenagem as vítimas.



Nesta quarta, a Promotoria de Habitação e Urbanismo, do Ministério Público de São Paulo, solicitou a prefeitura que emita um parecer técnico após todas as vistorias realizadas nos imóveis ocupados da cidade.



Em ofício encaminhado ao prefeito Bruno Covas (PSDB), os promotores Marcus Vinicius Monteiro dos Santos, Camila Mansour, Roberto Pimentel e Valéria Maiolini recomendaram que os subscritores dos laudos, independentemente das orientações administrativas de cada setor, indiquem expressamente qual a medida mais adequada para ser tomada após as visitas, como por exemplo, interdição total ou parcial, embargo, manutenção etc.

Os promotores recomendaram ainda que os técnicos inspecionem não só as áreas comuns, mas também aquelas aquelas utilizadas individualmente como habitação, por indivíduos e famílias, independentemente do tipo de separação física existente entre eventuais cômodos ou moradias instaladas nos locais sob inspeção, ainda que mediante ordem judicial.