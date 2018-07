Motoristas enfrentam congestionamento na volta do feriado

Rodovias Anchieta e Imigrantes registram tráfego intenso

Os motoristas que retornam do feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932, comemorada nesta segunda-feira (9) enfrentam congestionamento nas rodovias Anchieta e Imigrantes no sentido da capital.



De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelas vias, desde as 0h de sexta-feira (6), quando se iniciou a contagem, mais de 228,5 mil veículos desceram a Serra em direção à Baixada Santista. Até as 15h desta segunda-feira (9) mais de 182,8 mil veículos já tinham retornado.



Na Imigrantes o tráfego intenso é registrado no trecho de serra, sentido São Paulo, na pista norte, do km 56 ao km 46, devido ao excesso de veículos. Na chegada a São Paulo também há lentidão do km 16 ao km 14, reflexo de um acidente.



Já na serra da Anchieta tem tráfego intenso, sentido São Paulo, do km 55 ao km 40, devido a excesso de veículos.



O tempo na região está encoberto, com neblina no topo de serra e a visibilidade é parcial.



A descida para o litoral é feita pela pista sul da rodovia Anchieta.