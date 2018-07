Motoristas devem ficar atentos à neblina nas estradas

Mais de 1 milhão de veículos devem circular pelas rodovias que cortam a Grande São Paulo

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) alerta os motoristas que vão utilizar as rodovias no feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932, comemorado na próxima segunda-feira 9 de julho, sobre os cuidados a serem tomados em caso de neblina.



Este período do ano é o que registra a maior incidência deste fenômeno climático, principalmente nas estradas que ligam às cidades com o litoral.



"Quando a visibilidade for prejudicada, o motorista deve reduzir gradualmente a velocidade e manter aceso o farol baixo – tanto de dia quanto de noite. Por medida de segurança nunca se deve parar na pista ou ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento", orienta a agência.



Fluxo de tráfego



Previsão é de que aproximadamente 1,7 milhão de veículos devem circular pelas rodovias que têm acesso à Região Metropolitana de São Paulo.



As concessionárias informaram que nas pistas com destino ao interior o fluxo intenso seja registrado a partir das 7 h desta sexta-feira (6). Já no caminho para o litoral, o tráfego deverá estar mais carregado no período da tarde.