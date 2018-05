Motoristas de vans escolares voltam a protestar em SP

Manifestantes bloquearam a avenida Paulista nesta segunda-feira (28); protesto semelhante já havia ocorrido na sexta-feira (25)

Motoristas de vans escolares protestam na manhã desta segunda-feira (28) na avenida Paulista contra o aumento no preço dos combustíveis. Os veículos foram estacionando ao longo da via até bloqueá-la no sentido Consolação. O tráfego no outro sentido está livre.



Assim como os caminhoneiros, que estão no oitavo dia de paralisação, os motoristas não possuem combustível para transportar os alunos. Há vans de escolas particulares e públicas.



Os motoristas protestam em frente ao MASP e também promovem um buzinaço na rua. Não se sabe quando a avenida estará liberada.



Na sexta-feira (25), as vans escolares já haviam realizado um protesto e bloqueado a avenida Paulista.