Motorista que atropelou 14 fiéis em saída de culto é condenado a 32 anos de prisão

O motorista Rhenan Bento da Silva foi condenado a 32 anos de reclusão por ter atropelado e matado uma criança de três anos e ferido mais 14 pessoas que saíam de um culto religioso, na zona norte. O caso aconteceu no dia 9 de novembro de 2014.



Silva fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele conduzia o veículo em velocidade superior a permitida na via, e não possuía habilitação para dirigir. No carro, um Fiat Marea Week, foram encontradas drogas.



Michele Cristina Reis Lefundes que estava com ele no carro no momento do acidente foi absolvida do crime de tráfico de drogas ao qual respondia.

Rhenan foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado contra a vítima morta, homicídio tentado contra os feridos e tráfico de drogas.





Silva possui antecedente criminal por ter sido condenado anteriormente por porte de arma de numeração raspada e receptação