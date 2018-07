Motorista é morto após tentar ajudar casal de passageiros

Relacionado Estudante de 21 anos morre após colidir carro em ônibus



O suspeito de ter agredido o motorista e o casal foram encaminhados para o 78º DP. O motorista perdeu a consciência e acabou sendo encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Um motorista de aplicativo morreu após tentar ajudar um casal na Rua Avanhandava, localizada no centro da cidade após ser atingido por um golpe com uma garrafa na nuca na madrugada de segunda-feira (30).A vítima, de 36 anos, estava tentando ajudar um casal vítima de roubo que aconteceu na Praça Roosevelt, instantes antes de embarcarem no carro.Segundo o casal, após eles reconhecerem os assaltantes, o motorista saiu do carro e foi "tirar satisfação" por volta das 4h15, o barman, reconhecido como Ricardo Santos, de 39 anos e que também havia sido assaltado, confundiu o motorista com um dos bandidos e acabou atingindo-o com uma garrafa na nuca.