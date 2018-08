Motorista é baleado em assalto no Morumbi

Dois homens em uma moto aproveitaram congestionamento para roubar os motoristas

Um homem foi baleado durante um assalto no Morumbi, zona sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (1). A vítima estava presa no congestionamento entre as ruas Nelson Gama de Oliveira e Olavo Leite quando dois homens em uma moto anunciaram o crime.



Ao ver que seria baleado, o motorista conseguiu colocar a mão na frente para se proteger, o que impediu que a bala atingisse uma região mais vulnerável. Ele foi levado ao hospital e já recebeu alta.



Os criminosos aproveitaram o congestionamento no local para realizar vários assaltos. Com a chegada da polícia, houve tiroteio, mas ninguém foi preso. O Boletim de Ocorrência foi registrado no 89º DP, no Morumbi.