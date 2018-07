Motorista atropela pedestre em ciclofaixa na zona sul

Homem ferido corria na pista da avenida Brasil quando foi atingido pelo veículo

Uma mulher atropelou um pedestre que caminhava na manhã deste domingo (15) pela ciclofaixa de lazer da avenida Brasil, no bairro dos Jardins, na zona sul da capital.



A motorista, que não teve a identidade revelada pela polícia, não prestou socorro e só foi parada, por ciclistas, dois quilômetros à frente do acidente já na avenida Henrique Schaumann, no bairro de Pinheiros, na zona oeste.



A mulher foi detida em flagrante pela Polícia Militar, que informou que ela não apresentava sinais de embriaguez.



O homem sofreu ferimentos na cabeça, foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Santa Catarina. Não há informações sobre seu estado de saúde.