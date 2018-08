Motociclista morre em acidente na Marginal Tietê

Ele foi atingido por uma carreta na região da zona norte

Um motociclista morreu na noite desta quarta-feira (1º) após ser atropelado por uma carreta na Marginal Tietê, na região da zona norte de São Paulo.



O acidente aconteceu próximo a ponte Júlio de Mesquita Neto, no sentido da rodovia Castello Branco. A identidade da vítima não foi divulgada.



De acordo com a Polícia Militar, o caminhoneiro não parou para socorrer a vítima. A perícia foi até o local para investigar a causa do acidnete. A pista ficou interditada por mais de cinco horas.



A polícia tenta localizar e identificar o carreteiro com ajuda de outros motoristas que presenciaram o acidente. O caso foi encaminhado ao 13º DP.



Dados



Somente neste ano, 166 motociclistas já morreram na capital. A maioria deles tinha entre 18 e 24 anos (51 casos). O número é 5,1% maior do que nos seis primeiros meses do ano passado, quando foram registradas 158 mortes de motociclistas.