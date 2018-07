Exposição gratuita acontece até dia 29 de julho no Conjunto Nacional

Uma mostra de fotojornalismo reúne 80 imagens de 56 profissionais da área no saguão do Conjunto Nacional, na av. Paulista, no centro de São Paulo. A exposição, aberta nesta segunda-feira (9), é gratuita e segue até o dia 29 deste mês.



Esta é a 13ª edição da mostra anual que seleciona as imagens mais marcantes do ano anterior na imprensa paulista. Neste ano, o evento conta com a participação de trabalhos da fotojornalista do Destak, Carla Carniel.



A curadoria das imagens foi feita por Fernando Bizerra Jr., correspondente da Agência EFE no Brasil, e de Paulo Whitaker, correspondente da Agência Reuters no Brasil.



O evento é realizado pela ARFOC (Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos) no Estado de São Paulo.