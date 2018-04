Mortes de ciclistas aumentam 50% nas rodovias do Estado

Balanço de óbitos no primeiro trimestre foram divulgados nesta quinta-feira pelo Infosiga

O primeiro trimestre de 2018 terminou com aumento de 50% no número de ciclistas mortos nas rodovias do Estado de São Paulo em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento do Infosiga, sistema do governo estadual que analisa mensalmente dados sobre acidentes de trânsito, foi divulgado nesta quinta-feira (19).



No total, foram 30 óbitos de ciclistas entre janeiro e março desse ano, 10 a mais do que o registrado em 2017. Em relação as mortes registradas no perímetro urbano, o número subiu de 45 para 48 casos. "Vários fatores contribuem para esse dado, entre eles o aumento do número de ciclistas nas cidades", afirma Silvia Lisboa, coordenadora do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito.



"Olhando dentro do período urbano, a gente vem de um número mais estável. Mas se compararmos com a série histórica, as rodovias atingem um ápice de óbitos. O problema então está na elevação nos óbitos das rodovias e isso derruba por terra o argumento da diretora pois o aumento de ciclistas acontece no perímetro urbano, onde estão sendo realizadas as obras para infraestrutura voltada para ciclistas" afirma Rene Jose Rodrigues Fernandes, secretário da Câmara Temática de Bicicleta e pesquisador em políticas públicas da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Segundo Rene, o maior número de ciclistas na rua aumenta a percepção do motorista em relação as biciletas e, consequentemente, cresce a segurança e reduz os acidentes.

A reportagem aguarda posicionamento do governo estadual sobre os dados.



Trânsito

No geral, o levantamento do Infosiga revela que o número de óbitos em acidentes de trânsito foi menor no primeiro trimestre deste ano. Entre janeiro e março, as fatalidades caíram 7,1%, de 1.298 para 1.206 ocorrências. Em março, foram 445 óbitos contra 473 no mesmo período do ano passado, uma queda de 5,9%.



Nas vias municipais, a redução foi de 11,4%. Ruas e avenidas somaram 581 óbitos no primeiro trimestre, contra 656 casos em 2017. Já nas rodovias que cortam o Estado, foram registradas 512 fatalidades, redução de 3,6%.



Os motociclistas são os que mais morrem em acidentes. No entanto, o número de óbitos caiu 6,8% entre janeiro e março - foi de 412 óbitos contra 442 no mesmo período do ano passado.