Número de mortes de motociclistas cresce 7% no Estado

Já o número de pedestres mortos em abril cresceu 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 126 óbitos.



Os ciclistas correspondem a 7,6% das vítimas no Estado em abril com 33 ocorrências, redução de -13,2% na comparação com 2017 (38 casos). No ano, o aumento é de 7,2% (119 vítimas em 2018 contra 111 em 2017).



As vias municipais concentram 55% dos acidentes com vítimas fatais no Estado, contra 38,5% em rodovias.



Homens com idade entre 18 e 29 anos e condutores dos veículos permanecem como as principais vítimas de acidentes que se concentram no período noturno (53%) e nos fins de semana (46,6%).



A maior redução nos índices se deu entre ocupantes de automóveis. Em abril deste ano, foram registradas 99 fatalidades contra 112 no ano passado.

O número de motociclistas mortos em acidentes no Estado cresceu 7,2% em abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Infosiga, do governo do Estado.Segundo o órgão, os motociclistas representam as principais vítimas no transito. Só em abriu, eles englobam 34,2% dos casos. No mês, foram registradas 149 vítimas deste grupo.No acumulado do ano, foram 561 óbitos de janeiro a abril.