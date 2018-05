Morre, aos 86 anos, jornalista Alberto Dines

Em nota, o governador Márcio França (PSB), lamentou a morte. "Hoje é um dia triste para a imprensa brasileira. Com a perda de Alberto Dines, nos despedimos de um brilhante jornalista, que nos mais de 60 anos de carreira dirigiu e lançou alguns dos principais títulos de comunicação impressa do País. Dines também compartilhou seu talento em sala de aula, quando lecionou em escolas de jornalismo no Brasil e nos Estados Unidos. Meus sentimentos à sua família e aos seus colegas do Observatório da Imprensa, onde, com bastante propriedade, dedicava-se a analisar o trabalho dos veículos de comunicação", disse.





O jornalismo brasileiro perde um dos pilares da ética e do profissionalismo. Alberto Dines passou pelos mais importantes veículos do país e criou uma geração de jornalistas comprometidos com a correção da informação. Meus cumprimentos à família. — Michel Temer (@MichelTemer) 22 de maio de 2018

O jornalista, professor e escritor Alberto Dines morreu, aos 86 anos, na manhã desta terça-feira (22) em São Paulo. O fundador do Observatório da Imprensa estava internado há 10 dias no Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, na zona sul da capital.O falecimento ocorreu às 7h15, porém a causa ainda não foi informada.Em nota divulgada nas redes sociais, o Observatório da Imprensa lamentou o ocorrido. "É com profunda tristeza que a equipe do Observatório da Imprensa comunica o falecimento de seu fundador, Alberto Dines (1932-2018), na manhã de hoje no hospital Albert Einstein. Estamos preparando uma edição especial sobre o legado do Mestre Dines a ser publicada em breve".Dines iniciou sua carreira no jornalismo em 1952 na revista "A Cena Muda" e atuou por décadas em alguns dos principais veículos de comunicação do país, como Última Hora, Folha de S. Paulo e O Pasquim. Em 1962 se tornou editor-chefe do Jornal do Brasil, no qual permaneceu durante 12 anos. Fundou, em 1996, o Observatório da Imprensa, um canal de referência crítica do jornalismo.Entre as premiações, o jornalista recebeu em 1993 o Jabuti na categoria Estudos Literários e em 2010 a Ordem do Mérito das Comunicações.O local do velório ainda não foi informado.O presidente Michel Temer (MDB) também se manifestou. Veja abaixo a nota na íntegra: