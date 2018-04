Moradora de São Paulo ganha R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista

Consumidores de Caieiras; Ituverava; Santo André e Santos foram contemplados com R$ 500 mil cada

Uma moradora da Vila Nivi, na zona norte de São Paulo, ganhou R$ 1 milhão no sorteio da Nota Fiscal Paulista do mês de abril. A consumidora de 39 anos participou com 24 bilhetes eletrônicos e foi contemplada com a maior premiação.



Os quatro prêmios de R$ 500 mil saíram para participantes das cidades de Caieiras, na Grande São Paulo; Ituverava, no interior do estado; Santo André, no ABC; e Santos, no litoral sul.



Outros contribuintes também levaram 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil. Concorreram os cadastrados que efetuaram compras em dezembro e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram 600 prêmios que somam R$ 5,7 milhões.



Com o sorteio exclusivo, cinco entidades assistenciais cadastradas na Nota Fiscal Paulista receberam R$ 100 mil, cada. As instituições contempladas são dos municípios de Diadema, no ABC; Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Valinhos, no interior do estado; e da capital. Além disso, outras 50 entidades foram contempladas com prêmios de R$ 10 mil.



Para concorrer, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o aceite às regras dos sorteios, não há necessidade de repetir a adesão, que vale para todas as extrações. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para disputar aos prêmios.



O resultado dos sorteios está disponível no site da Nota Fiscal Paulista.