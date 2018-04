Mogi-Bertioga permanecerá interditada no feriado

Após realizar vistoria técnica na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga, na tarde desta quinta-feira (26), o DER (Departamento de Estradas e Rodagem) decidiu manter a interdição do tráfego no local durante o próximo feriado do dia do trabalho. Segundo o órgão, a medida visa garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários.



No último dia 11 de abril, as chuvas fizeram com que uma pedra de 250 toneladas desabasse na altura do quilômetro 89 da via. As rochas que se encontravam na pista foram fragmentadas e retiradas. No entanto, seis delas, consideradas de grandes proporções, estão a 200 metros de altura. Com o risco permanente de queda, as equipes deverão fragmentar as pedras antes de retirá-las.



A expectativa é que estes serviços sejam realizados em cinco dias. Somente após a conclusão dos trabalhos, os órgãos estaduais e municipais realizarão nova vistoria para avaliar a possível liberação da pista.