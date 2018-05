Mogi-Bertioga é liberada após 21 dias de interdição

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), foi liberada nesta quarta-feira (2) após vistoria técnica ter constatado que

deslizamento de 280 toneladas de terra e de uma rocha de 200 toneladas no último dia 11 de abril.



A vistoria foi realizado pelas equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da Defesa Civil e do Instituto de Geologia.





o talude do Km 89 apresenta estabilização satisfatória para a segurança dos usuários, informou o governo de São Paulo.A estrada estava interditada há 21 dias, após um

O DER, no entanto, alerta os motoristas para o estreitamento de pista em vários pontos onde as obras de contenção dos taludes ainda continuarão a ser executadas no decorrer da semana, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados, os serviços serão interrompidos para facilitar o escoamento do tráfego.