Ministério Público pede que STF vete habeas corpus a prefeito de Mauá

Átila Jacomussi está preso desde o início de maio suspeito de participar de esquema de desvio de verba da merenda escolar

Em declaração encaminhada ao ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), o subprocurador-geral da República, Edson Oliveira de Almeida, afirma que o Ministério Público Federal opina pelo "não conhecimento" de um habeas corpus a Átila Jacomussi (PSB), prefeito de Mauá, no ABC Paulista.



Jacomussi está preso desde o dia 9 de maio durante a operação Prato Feito, que investiga desvio de verba na merenda escolar em 30 prefeituras do Estado de São Paulo. Na casa de Jacomussi foram apreendidos R$ 87 mil em espécie. No mesmo dia, também foi detido o secretário de Governo e de Transportes de Mauá, João Gaspar (PCdoB). Na casa dele, a Polícia Federal encontrou R$ 588 mil.



O Superior Tribunal de Justiça já negou um pedido de habeas de Átila no dia 15 de maio. A defesa, então, recorreu ao STF com o argumento de que não existe "plausibilidade e necessidade da custódia".



Desde que Átila foi detido na sede da Polícia Federal, em São Paulo, os vereadores de Mauá concederam licença para o prefeito para que seu mandato não seja cassado. A última vence no dia 24 de junho. Enquanto isso, quem comanda o município é a vice-prefeita Alaíde Damo (MDB)