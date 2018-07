Ministério Público investiga baixa vacinação infantil em São Paulo

Promotora questiona índices de cobertura nos últimos cinco anos

A Promotoria da Infância e Juventude instaurou nesta quarta-feira (25) um inquérito civil para investigar o baixo índice de vacinação infantil na capital paulista.



Segundo a promotora Luciana Bergamo, a preocupação maior é em torno das doses contra a poliomelite (paralisia infantil). Segundo o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal de poliomielite em crianças menores de um ano é de 30,6% no município.



O órgão deu 30 dias para a Secretaria Municipal de Saúde dar esclarecimentos sobre os índices de cobertura da vacinação nos últimos cinco anos e medidas que estariam sendo tomadas para aumentá-los.



"Deste modo e até porque se trata de questão de saúde pública, necessário se faz averiguar, com exatidão, quais as vacinas recomendadas às crianças e adolescentes e quais os índices (coberturas) de vacinação considerados adequados para cada uma delas, quais as causas da atuação situação (sic) e que medidas estão sendo tomadas pelo Poder Público para reversão do quadro noticiado", diz o inquérito.



A Secretaria Municipal de Saúde afirma em nota que até o momento não foi notificada e que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.



"Vale ressaltar que, conforme divulgado amplamente pela pasta em nota à imprensa quando da divulgação dos dados pelo Ministério da Saúde, a cobertura da vacina contra a poliomielite em 2017 no município de São Paulo foi de 84,8%; portanto, superior aos dados divulgados pelo MP de 30,6%, porém ainda abaixo da meta preconizada pelo próprio ministério (95%), o que coloca o município em situação de risco para transmissão da doença. Por isso, ressalta-se a importância da população menor de 5 anos ser vacinada".



Segundo a prefeitura, a diferença nos dados se deve ao fato de a secretaria de saúde dispor de sistema de informação próprio para registro nominal de doses aplicadas, o SIGA Módulo vacina.