Ministério da Saúde desmente boato de reforço de vacinação

Campanha de imunização que ocorre em agosto tem como público alvo crianças de 1 a 5 anos

Após onda de fake news nas redes sociais sobre adultos terem que se vacinar novamente contra o sarampo, o Ministério da Saúde desmentiu os boatos e reforçou a informação de que a imunização só é necessária para quem ainda não tomou a vacina.



A campanha acontecerá entre os dias 6 e 31 de agosto e tem como público alvo crianças de 1 a 5 anos. Pessoas fora dessa categoria não precisam se vacinar novamente independente da idade em que foram imunizadas.



Entretanto, o Ministério informou que as crianças e adultos que nunca tomaram vacina contra o sarampo precisam se proteger. Para pessoas maiores de 5 e com até 29 anos é necessária a aplicação de duas doses. Já aqueles que têm de 30 a 49 anos devem receber apenas uma dose.



Não devem receber a vacina casos suspeitos de sarampo, gestantes, menores de 6 meses de idade e imunocomprometidos.



A Campanha de Vacinação é contra o sarampo e também contra a poliomelite. A mobilização nacional acontece no dia 18 de agosto e todas as crianças entre 1 e 5 anos devem ser vacinadas.



Segundo o Ministério da Saúde, as crianças que já se protegeram da poliomelite devem se vacinar novamente.