Minhocão terá horário de funcionamento alterado a partir de amanhã

A partir da próxima terça-feira (8), o Elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, permanecerá fechado para veículos de segunda a sexta-feira, das 20h às 7h do dia seguinte. Aos sábados, domingos e feriados o fechamento será em período integral.

A medida atende à Lei 16.833, que cria o Parque Municipal do Minhocão, elaborada em 2014 na gestão de Fernando Haddad (PT) e aprovada na Câmara Municipal em dezembro de 2017. O projeto foi sancionado pelo ex-prefeito João Doria (PSDB) em fevereiro.

De lá para cá, o Minhocão passou a ser fechado também aos sábados e agora, diminui ainda mais o período de trânsito de veículos.

Também está previsto na lei que o Poder Público "incentivará atividades culturais, esportivas e de lazer no Elevado João Goulart, por parte da comunidade e de entidades da sociedade civil, assim como garantir as adequadas condições de segurança no local durante os horários de fechamento ao tráfego de veículos, bem como desenvolverá ações de sustentabilidade destinadas a preservar e ampliar a área verde no local".

Histórico



Inaugurado em janeiro de 1971, o Minhocão liga o Centro de São Paulo ao Largo Padre Péricles, em Perdizes, na Zona Oeste. Tem uma extensão total de 3.400 metros. Até 1976, o elevado funcionava 24h para o tráfego de veículos; a partir deste ano, ele passou a ser fechado diariamente, da meia-noite às 5h, a fim de diminuir o barulho causado pelo tráfego e o número de acidentes.