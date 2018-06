Milton Leite veta gratificações a servidores da Câmara

Índice dos benefícios poderia chegar a 74,8%; concessão de assistência médica e auxílio-alimentação foi mantido na lei

O prefeito de São Paulo em exercício e presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (DEM), vetou nesta terça-feira (12) a concessão de gratificações aos servidores do Legislativo Municipal. O benefício seria concedido apenas para funcionários que ocupam cargos de chefia.



Os reajustes variavam de 13,2% a 74,8% e estavam divididos em quatro faixas salariais. Dependendo do cargo, a gratificação poderia passar de R$ 10 mil a R$ 16 mil.



A justificativa apontada no veto é a situação socioeconômica do país e da cidade de São Paulo. "Vêm sendo planejadas, estruturadas e adotadas inúmeras medidas para a contenção do deficit, colimando evitar prejuízo à consecução dos serviços de maior importância para os cidadãos nos leva a um cenário que impede, a alteração do valor das alvitradas funções gratificadas", afirma no documento.



Já a parte da lei que regulamenta a assistência saúde e institui o auxílio-alimentação, no valor de R$ 573,45, aos servidores da Câmara foi mantida e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (12).



No último dia 30, os vereadores de São Paulo aprovaram o projeto de lei que tratava dos benefícios. O pacote de gratificações entrou em votação em regime de urgência e gerou muita polêmica na cidade. Entre os votos favoráveis está o de Milton Leite.