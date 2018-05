Metrô terá vacinação contra gripe nesta semana

Duas estações da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo receberão postos de vacinação contra gripe e febre amarela nesta semana. Na terça-feira (22), a ação será na estação Fradique Coutinho, enquanto na sexta-feira (25), a vacinação estará disponível na Faria Lima. O horário de atendimento será das 10h às 16h.

Segundo a prefeitura, em oito meses de campanha, 6,5 milhões de pessoas foram imunizadas, o que representa 56,1% do público-alvo. A meta da Secretaria de Saúde é chegar aos 95% de cobertura até 30 de maio, quando a ação preventiva será encerrada.

"Estamos preocupados com a baixa procura pela vacina e, por isso, estamos traçando estratégias para alertar as pessoas que o risco da febre amarela não acabou. Além dessas ações pontuais, é importante reforçar que a vacina continua disponível em todos os postos de saúde do município", afirmou o secretário municipal da saúde, Wilson Pollara.