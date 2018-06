Metrô promete inaugurar cinco estações em julho

Aberturas se referem a Linha-5 Lilás e a Linha-15 Prata do monotrilho

O Metrô de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (4) que irá inaugurar cinco estações em julho. Quatro delas são da Linha-5 Lilás e uma da Linha-15 Prata do monotrilho.



Na Linha 5-Lilás, que está com inauguração quatro anos atrasada, serão abertas as estações AACD-Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin. Hoje, a linha liga o Capão Redondo a Eucaliptos. Com a abertura da estação Chácara Klabin, ela passará a ter 17 estações e 20 km de extensão, fazendo conexão com as linhas 1-Azul e 2-Verde.



A previsão do Metro é que, no próximo mês, também seja entregue a estação Jardim Planalto da Linha 15-Prata do Monotrilho. Já as estações São Mateus, Fazenda da Juta e Sapopemba devem ser inauguradas em setembro.



Na Linha-4 Amarela, a estação São Paulo/Morumbi será entregue no segundo semestre de 2018. Já a estação Vila Sônia ficará para 2020.



Em relação a Linha 17-Ouro do Monotrilho, que deveria ter sido concluída a tempo para a Copa do Mundo de 2014, tem previsão de entregar o trecho entre a estação Morumbi e o Aeroporto de Congonhas até o fim de 2019.