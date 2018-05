Metrô e CPTM funcionarão durante a Virada Cultural

Somente as linhas 15-Prata e a 13-Jade não atenderão no fim de semana

O Metrô e a CPTM terão operação especial neste sábado (19) e domingo (20) para atender ao público da 14ª edição da Virada Cultural, na cidade de São Paulo. Estações ficarão abertas durante toda a madrugada para facilitar o deslocamento do público do evento.



As cerca de 300 atrações acontecerão no centro e em bairros da capital entre às 18h de sábado e às 18h de domingo.



Apenas a linha 15-Prata não atenderá. As estações Vila Prudente e Oratório ainda permanecerão fechadas das 4h40 às 14h para a realização de testes. No período, os usuários serão atendidos gratuitamente por ônibus da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).



Na CPTM, todas as seis linhas terão intervalo de 30 minutos entre 1h e 4h. A exceção é a linha 13-Jade, que está em operação assistida, das 10h às 15h.



As bilheterias também estarão funcionando em todas as estações do Metrô, durante a madrugada. Entretanto, as duas companhias recomendam a compra antecipada das passagens.



Tanto o Metrô, quanto a CPTM, informaram que reforçarão o quadro de agentes de segurança principalmente nas estações próximas às apresentações do evento.



Atendimento ao usuário



Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com o Metrô pelo telefone: 0800 770 7722, que atende diariamente, das 5h à meia-noite. Já a Central de Atendimento da Via Quatro (0800 770 7100) atende de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h, e aos sábados e domingos, das 8h às 18h. O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da CPTM funciona 24 horas pelo número 0800 055 0121.