Metrô e CPTM ampliam horário de funcionamento na próxima terça-feira

Estações estarão abertas das 4h à 1h nos próximos dois dias

Nesta terça (29) e quarta-feira (30), as linhas da CPTM e do Metrô, incluindo a linha 4-Amarela, funcionarão das 4h à 1h para facilitar o deslocamento da população durante a greve dos caminhoneiros.



Na madrugada desta segunda, as estações já permanecerão abertas até a 1h. A exceção é a linha 13-Jade da CPTM, que por enquanto funciona em operação assistida das 10h às 15h.

Desde a última quinta-feira (24), a CPTM e o Metrô já vêm operando com 100% da frota de trens inclusive nos horários de menor fluxo para reforço no transporte público na Região Metropolitana de São Paulo em função da redução dos ônibus em circulação por falta de combustível.

Para a ampliação do horário de atendimento e reforço na frota, as companhias postergaram algumas ações de manutenção preventiva das vias e dos trens. No entanto, elas afirmam que não há prejuízo em relação a segurança dos usuários.