Metrô adia inauguração de quatro estações da Linha 5 - Lilás

Na Linha 5-Lilás, as obras foram iniciadas em novembro de 2009 e paralisadas em 2010 por denúncias de irregularidades. Retomadas em 2011, a expansão teve sua primeira estação, a Adolfo Pinheiro, entregue em agosto de 2014. As estações Borba Gato, Alto da Boa Vista e Brooklin foram abertas em setembro de 2017.



Com a entrada em operação da estação Eucaliptos e Moema, no primeiro semestre deste ano, as demais estações - AACD-Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin - estão em fase final das obras com a entrega prevista para agosto. A Estação Campo Belo será entregue em dezembro.





Mais uma vez, o Metrô de São Paulo adiou a inauguração das estações da Linha 5-Lilás. Previstas para entrar em operação neste mês, quatro delas agora devem começar a funcionar apenas em agosto, segundo a autarquia.AACD-Servidor, Chácara Klabin, Hospital São Paulo e Santa Cruz deverão facilitar o trajeto para quem mora na região do Capão Redondo, na zona sul da capital. A estação Moema foi inaugurada em abril, pouco antes da saída do então governador Geraldo Alckmin (PSDB) do comando do Estado para disputar as eleições de outubro.Segundo a companhia, os atrasos se devem a crise financeira e a complexidade das obras, que