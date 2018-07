Metade dos endividados tem contas atrasadas há mais de 90 dias

O cartão de crédito é responsável pela maior parte das dívidas das famílias na capital, representando 70,1% dos casos. Na segunda posição apareceram os carnês com 16% e, em seguida, o financiamento de carro, com 13,6%.



De acordo com a federação, no comparativo por faixa de renda, as famílias com até 10 salários mínimos (R$ 9.540) foram as que tiveram maior redução no endividamento. Neste grupo, a taxa caiu de 56,3% em maio para 54,2% em junho.







Mais de 51% das famílias endividadas na cidade de São Paulo têm contas em atraso há mais de 90 dias, de acordo com pesquisa feita pela Fecomercio SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), divulgada nesta quinta-feira (12).No total, 1,92 milhão de famílias enfrentava esse tipo de problema em junho deste ano. O número é apenas 0,3% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado.O levantamento mostra ainda que 24,2% das famílias endividadas, contam com dívidas acumuladas em até 30 dias, e que 22,3% delas tem contas atrasadas entre 30 e 90 dias.