Mesmo sem bloqueios, gasolina não chega aos postos paulistanos

Empresas responsáveis pelo transporte estão com receio de sofrer ataques em eventuais bloqueios

Os serviços públicos da capital continuam funcionando em situação de emergência mesmo com o fim da maior parte dos bloqueios nas rodovias paulistas. Isso porque o combustível ainda não chega em grande quantidade até os postos.

Segundo donos de distribuidoras, as empresas responsáveis pelo transporte estão com receio de sofrer ataques em eventuais bloqueios ou no momento de descarregar o combustível nos postos.

Ontem (28), o paulistano continuou enfrentando filas em busca de gasolina. A prefeitura afirma que estão sendo realizadas apenas as cirurgias de emergência e que monitora falta de profissionais em escolas, UBSs e hospitais municipais.

Segundo o prefeito Bruno Covas, os ônibus rodaram com 68% da frota no horário de pico de ontem e que hoje, há diesel para rodar com até 70% dos veículos nos dois picos e com 60% no entrepico.

"A situação continua grave e delicada. A cada momento estamos tendo operação para ganhar mais 24 horas, para conseguir operar mais um dia. Já temos diesel para operar amanhã, mas já estamos buscando combustível para rodar na quarta-feira. A cada dia vamos ganhando mais 24 horas. Os serviços essenciais como funerário tem o máximo de autonomia de 24 horas, eles não têm espaço para estocar combustível", diz o prefeito.

Estão garantidos serviços de coleta de lixo, CET (Companhia de Engenharia e Tráfego), SAMU e GCM (Guarda Civil Municipal).