Mesmo com frio e chuva, mutirão de emprego em SP atrai 6 mil candidatos

São 4 mil vagas de 27 empresas; atendimento no Vale do Anhangabaú deve ocorrer até sexta-feira (10)

Seis mil pessoas enfrentaram a chuva e o frio nesta segunda-feira (6) para participar da segunda edição Mutirão do Emprego, que oferece 4 mil vagas de 27 empresas, no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo.



A adesão ao mutirão surpreendeu até a União Geral dos Trabalhadores (UGT) e o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, organizadores do evento.



Na edição anterior, em 16 de julho, participaram 13 empresas com oferta de 1,8 mil vagas e outras 6 mil compareceram ao local. A UGT diz que não sabe o número de contratações, pois vários processos ainda estão em andamento.



Há empregos para diversas áreas e perfis, de jovem aprendiz ao ensino superior completo.



Nesta segunda-feira (6) foram distribuídas 1.800 senhas na sede do sindicato, ao lado da Estação Anhangabaú do metrô. Quem chegou depois recebeu uma senha diferente para tentar passar pela triagem nos próximos dias.



Segundo o presidente da UGT, Ricardo Patah, os atendimentos devem continuar até esta sexta-feira (10).