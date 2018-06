Menos de 45% das gestantes e crianças foi vacinada contra a gripe

Nesta terça-feira (19), a Secretaria Estadual da Saúde ampliou a população que poderá receber doses da vacina contra a gripe. A partir da próxima segunda-feira (25), adultos com idade entre 50 e 59 anos e crianças de 5 a 9 anos também poderão ser imunizados.



"A criação dos novos grupos, definida pelo Ministério da Saúde, se justifica pelo fato de que as crianças apresentam melhor resposta a vacinação, além de o grupo ser um dos principais transmissores do vírus Influenza. Já o grupo de adultos com 50 a 59 anos de idade, apresenta maior carga da doença, elevado percentual de risco e maior vulnerabilidade para óbito", explicou a prefeitura da capital.



Maior cobertura



A maior cobertura entre os grupos prioritários foi o da população indígena, que tinha o objetivo de imunizar 1.509 de pessoas e a secretaria chegou a aplicar 1.657 doses. A pasta informou que os novos grupos não serão avaliados na cobertura vacinal.



Até o último dia 18, foram confirmados na cidade de São Paulo 438 casos internações por problemas respiratórios causados pelo vírus Influenza. Em todo ano passado, foram confirmados 402 casos, sendo que 38 evoluíram para óbito.

Dois grupos do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe não atingiram nem 45% da cobertura na cidade de São Paulo. As gestantes e as crianças com idade entre 6 meses e 5 anos foram as menos imunizadas na capital até esta terça-feira (19).De acordo com balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, das 131,8 mil gestantes esperadas para receber a imunização, apenas 54,5 mil foram vacinadas (43,5%). Já no grupo das crianças, era esperada a aplicação de 688,4 mil doses, porém, apenas 302,4 mil aderiram (44,8%).A Prefeitura de São Paulo disse que ao todo, foram aplicadas 2.183.992 doses. A meta é atingir 90% da população.