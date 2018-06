Menor é detido com mais de 1,3 mil porções de drogas na zona sul

Um jovem de 17 anos foi flagrado comercializando drogas na avenida Jornalista Roberto Marinho, no Itaim Bibi, zona sul. Ao realizar uma abordagem, a Polícia Militar apreendeu mais de 1,3 mil porções de cocaína, maconha e LSD.

Ao longo da revista pessoal, foram recolhidos 93 trouxinhas de maconha e 39 pinos de cocaína, além de um celular. O jovem admitiu o tráfico das substâncias e indicou um imóvel utilizado para armazenamento de mais entorpecentes.



Com apoio de uma equipe do 2º Pelotão de Operações com Cães, foi encontrado mais uma grande quantidade de drogas. Ao longo da ação, foram apreendidos 1.039 pinos de cocaína, 284 porções de maconha e 18 selos de LSD, insumos para o tráfico, além de um papel com anotações referentes ao tráfico.

O adolescente, contra o qual já havia um mandado de busca e apreensão expedido pelo Departamento de Execuções da Infância e Juventude (Deij), foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude. O caso foi registrado como ato infracional de tráfico no 27º Distrito Policial (Ibirapuera).