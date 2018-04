Menina fez falsa comunicação de estupro, diz polícia

Garota de 11 anos teria negado crime em novo depoimento prestado

A menina de 11 anos que disse ter sido estuprada por 14 homens durante uma festa em Praia Grande, litoral de São Paulo, no último domingo (22), negou, em novo depoimento a Polícia Civil, que o crime teria acontecido.



De acordo com as autoridades, ela foi ouvida nesta segunda-feira (23) na Delegacia de Defesa da Mulher e disse que teria criado a história para tentar evitar uma briga com uma colega.



No domingo (22), após registrar o boletim de ocorrência, a garota foi encaminhada a um Pronto Socorro, onde os médicos teriam constatado o abuso sexual. Entretanto, agora, o delegado titular da cidade, Carlos Fogolin de Souza, afirma que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) não atestou relação sexual recente.



A menina, que desde domingo está em um abrigo, indicado pelo Conselho Tutelar, continuará sob a guarda de conselheiros.. O caso continuará a ser acompanhado pelo órgão e pela Promotoria da Infância e Juventude.