Menina de 11 anos é estuprada por 14 homens no litoral de SP

Após crime, criança foi levada ao hospital

Uma menina de 11 anos foi estuprada por 14 homens durante uma festa no bairro Vila Mirimm em Praia Grande, litoral de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso, registrado na delegacia no último domingo (22), para identificar os autores do crime.



O caso foi descoberto após a vítima contar a uma amiga. Ela ainda disse que sentia dores e precisou ser levada ao hospital. Após exames confirmarem o estupro, a criança foi levada ao Conselho Tutelar, onde permanece sob a guarda de conselheiros.



Segundo funcionários do órgão, a vítima afirma que não conhecia os agressores. Além disso, não soube dizer se eles usaram preservativo.



A mãe de menina está internada com problemas de saúde.