Matrículas das Etecs começam nesta terça-feira

Procedimento é válido para classificados no processo seletivo do 2º semestre

O Centro Paula Souza inicia nesta terça-feira (17) as matrículas para o segundo semestre deste ano dos cursos nas Etecs (Escolas Técnicas Estaduais).



A lista dos classificados no processo seletivo está disponível neste site e é divulgada também na unidade em que o candidato deseja estudar.



Os selecionados na primeira lista de convocação devem se inscrever até quarta-feira (18). Já os classificados na segunda lista tem entre os dias 19 e 20 de julho para efetuar a matrícula.



A lista inclui quem se inscreveu para o Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA, nos demais cursos técnicos (presencial, semipresencial e online), e para os cursos de especialização técnica.



Se as vagas não forem preenchidas após a segunda chamada, outras listas poderão ser divulgadas.



Para efetuar a matrícula, os convocados deverão apresentar o requerimento de matrícula – fornecido pela Etec – preenchido e assinado; duas fotos 3x4 recentes e iguais e cópia simples com apresentação do original ou autenticado em cartório de um dos seguintes documentos: RG e CPF.



Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades).