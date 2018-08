Marinho escolhe professora da PUC como vice

Anúncio foi feito pelos petistas por meio das redes sociais

O candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho, anunciou na noite desta sexta-feira (3), por meio das redes sociais, o nome da professora universitária Ana Bock (PT) como sua vice na chapa.



Ana é paulistana, psicóloga, se formou na PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, onde é professora há 42 anos.



A oficialização no nome de Marinho tinha acontecido no sábado passado (28). Mas, o partido não tinha definido a composição chapa, porque ainda buscava apoio de outras legendas. Entretanto, acabou escolhendo Ana e saindo na disputa com chapa única.



Os petistas só contam com o apoio do PCdoB e terá 114 candidatos a deputado estadual e 82 a deputado federal. Eduardo Suplicy e Jilmar Tatto vão disputar as vagas no Senado.