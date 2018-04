Marginal Pinheiros terá duas faixas interditadas para obras de muro da USP

Duas faixas da pista local da marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, ficarão interditadas para nova etapa da construção do muro de vidro da raia olímpica da USP, nesta segunda-feira (30), entre 5h e 15h, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A obra, que começou em fevereiro e teve parte de sua inauguração em 4 de abril, ocupará o trecho entre a avenida Escola Politécnica e a ponte Cidade Universitária. O desvio dos veículos será feito para as faixas restantes da marginal.



Painéis de vidro estão substituindo muros de concreto desde fevereiro. Em 15 dias foram quebrados nove vidros do novo muro. Um suspeito foi preso em flagrante por furtar uma das colunas de alumínio e a Polícia Civil já abriu inquériro para apurar o que está causando a quebra dos painéis do muro.





O projeto apresentado pelo ex-prefeito João Doria (PSDB) em julho do ano passado prevê a demolição do muro que separa a raia olímpica da USP da Marginal Pinheiros com a instalação de um painel formado por alumínio e vidros suspensos, com a ajuda de uma barreira de concreto.



A obra tem custo estimado de R$ 15 milhões, envolve doações de 55 empresas e, segundo a Prefeitura de São Paulo, não tem custo para o município.