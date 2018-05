Marginal Pinheiros será interditada para manutenção

Pista expressa sentido Castelo Branco será bloqueada nesta terça-feira (29)

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai interditar a Marginal Pinheiros, pista expressa sentido Castelo Branco entre as pontes pontes Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo (Cidade Jardim) e Trevo 32 (Cebolão) às 23h desta terça-feira (29) até 4h da quarta-feira (30) para manutenção.



A engenharia de campo da CET vai acompanhar as interdições e orientar motoristas e usuários visando garantir as condições de segurança e fluidez do tráfego.



Uma alternativa para os motoristas é seguir pela pista local da Marginal.