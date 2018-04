Março é o 6° mais chuvoso dos últimos 23 anos

Os meses de março com maiores índices foram os de 2006 (338,8 mm), 1996 (306,2 mm) e 2015 (253,9 mm). Já os marços menos chuvosos foram os de 2011 (73,4 mm), 1997 (76,4 mm) e 2008 (101,3 mm).



Dos 33 pontos monitorados pelos pluviômetros e estações meteorológicas automáticas do CGE na capital, os que receberam os maiores índices acumulados de chuva foram os de Vila Mariana (313,4 mm), Sé - Bela Cintra (305,9 mm) e Pinheiros (305,1 mm). As áreas menos chuvosas foram São Mateus (145,6 mm), Perus (150,4 mm) e Cidade Tiradentes (151,1 mm).



Na divisão por regiões, os índices pluviométricos médios foram maiores no centro (279,4 mm), seguido pelas zonas oeste (259,6 mm), sul (241,3 mm), leste (209,9 mm) e norte (182,3 mm).



Dos 31 dias de março, 23 registraram chuva. O CGE informou que , no mês de março ocorrem, em média, 20 dias com chuva. O dia com maior acumulado médio na cidade foi o dia 20, com 39,6 mm, seguido pelos dias 14 (26,6 mm) e 28 (23,9 mm).



Temperaturas



As médias das temperaturas máximas e mínimas se comportaram de maneiras diferentes ao longo do mês. A média das mínimas ficou em 19,7°C, pouco acima da média esperada para o mês (19,1°C), e a média das máximas foi de 30,1°C, 2°C acima da média histórica, que é de 28,1°C.



A menor temperatura absoluta foi registrada em Capela do Socorro, onde foram aferidos 15,2°C no dia 11. Já a maior temperatura absoluta foi observada no dia 14, quando a estação do Butantã marcou 35,3°C.



Tendência



Para o mês de abril, a tendência é que tanto as temperaturas quanto as chuvas fiquem dentro da normalidade climática na região de São Paulo. Espera-se também a diminuição das chuvas a partir deste mês, que já começa a apresentar condições mais típicas do outono. "Em média, em abril são observados metade dos dias com chuva que março e a média de chuvas é cerca de 62% menor que a média do mês anterior", informou o CGE.



Entre hoje e terça-feira (3) uma frente fria se propaga pelo oceano, aumentando a quantidade de nuvens na faixa leste do estado e provocando ligeiro declínio das temperaturas.

