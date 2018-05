Marcha para Jesus fecha vias de São Paulo

João Dória, Márcio França e Jair Bolsonaro comparecem ao evento gospel que percorre o Centro e a Zona Norte da cidade

A 26ª edição da Marcha para Jesus ocorre nesta quinta-feira (31), na capital paulista, e altera o trânsito nas regiões Norte e Centro.



O evento gospel, organizado pela Igreja Renascer em Cristo, tem a participação de dez trios elétricos, além de contar com a presença de políticos como Jair Bolsonaro (PSL), Márcio França (PSB) e João Dória (PSDB) - estes últimos disputarão o Palácio dos Bandeirantes. O prefeito Bruno Covas (PSDB) também deve passar pelo evento.



A marcha saiu da Estação da Luz, no Centro, às 10h, e deve percorrer uma distância de 3,5 km passando pelas avenidas Tiradentes e Santos Dumont, e então pela ponte da avenida do Estado, onde fará concentração na praça dos Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próximo ao Campo de Marte, na Zona Norte. No local, serão realizados shows.



A praça da Luz ficou interditada desde a noite de quarta-feira (30) até as 11h30 desta quinta (31). As avenidas Tirandentes e Santos Dumont também sofrem bloqueios. Ao menos 16 linhas de ônibus que passam pela região também foram afetadas e sofrem desvios.



A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) acompanha o trânsito local até madrugada de sexta-feira (1).