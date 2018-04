Mais três vidros da raia olímpica da USP são quebrados

Na quarta-feira (18) um dos painéis já havia sido danificado

Três novos painéis de vidro na raia olímpica da USP, na zona oeste de São Paulo, foram quebrados na madrugada desta sexta-feira (20). Os muros de vidro começaram a ser instalado em fevereiro deste ano para separar a Cidade Universitária e a Marginal Pinheiros.



Na quarta-feira (18), um painel de vidro já havia sido danificado e foi trocado pela prefeitura no mesmo dia.



A parede terá 2,2 km de extensão e quatro de altura, com vidros de 10 milímetros de espessura e película de proteção. A estrutura irá substituir todo o muro de concreto que cercava a raia olímpica.



Ainda não se sabe quem ou o que teria causado a quebra em parte da estrutura na quarta-feira ou mesmo no incidente desta sexta.