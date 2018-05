Mais de uma vítima pode ter sido encontrada nesta terça-feira

Restos mortais foram encaminhadas ao IML, que deve divulgar resultado parcial ainda nesta tarde

Após uma semana de trabalho ininterrupto, Bombeiros encontraram novos restos mortais nos destroços do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, nesta terça-feira (8). Segundo o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves, não é possível confirmar se as ossadas pertecem a uma vítima ou mais, nem se correspondem ao corpo de crianças ou adultos.



Elas foram encaminhadas ao IML (Instituto Médico Legal), que deve divulgar um resultado parcial ainda nesta tarde. Segundo o tenente Guilherme Derrite, os corpos encontrados nesta terça estavam na área central do terreno, no que acredita ser o pavimento do sétimo andar, onde estavam três pessoas desaparecidas: Selma e os dois filhos gêmeos Welder e Wender, de 9 anos.



Na última sexta-feira (4), foi encontrada, na parte de trás do prédio, a primeira vítima: Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, 39. morador que caiu do edifício instantes antes de ser resgatado pelos Bombeiros.