Mais de mil pessoas denunciaram preço abusivo do combustível

A Fundação Procon-SP, desde o dia 24 de maio, recebeu 4.521 manifestações referentes a combustíveis, sendo 1.429 delas com informações suficientes para notificação e até uma possível multa dos postos de gasolina denunciados.



Na última semana, foram visitados 23 postos e 11 deles notificados por prática abusiva.



Em nota, a fundação afirma que "A redução do valor do óleo diesel nas refinarias deverá ser imediatamente repassada aos consumidores pelos postos revendedores de combustíveis".



O Procon orienta o consumidor a denunciar preços elevados sem justificativa através do site, com endereço do posto, preço praticado e, se possível, cupom fiscal.



A Prefeitura de São Paulo também criou na segunda-feira (4) um canal para relatar a comercialização de combustível por valores abusivos, o munícipe deve realizar um cadastro através do portal do Procon Paulistano e em seguida realizar a denúncia.



Em nota, a prefeitura afirma que o estabelecimento irregular estará sujeito a multa de R$ 650 a R$ 10 milhões.