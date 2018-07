Mais de 5 mil pessoas se candidatam a vagas de emprego

Entre as ocupações disponíveis estão a de vendedores de roupa, operadores de caixa, atendentes, repositores e estoquistas. Também há cerca de 300 ocupações direcionadas para pessoas com deficiência.



A equipe do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe) também oferece a emissão de carteira de trabalho.

Mais de 5 mil pessoas disputam 1,8 mil vagas de emprego em seleção realizada nesta segunda-feira (16) no centro de São Paulo. A seleção é feita em parceria com empresas que atuam na cidade.De acordo com Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, o chamado "mutirão do emprego" é feito em parceria com o Sindicato dos Comerciários das 9h às 17h na rua Formosa, 99, no Vale do Anhangabaú."O trabalhador passará por uma triagem e será encaminhado para a vaga, levando-se em conta o perfil profissional", informou a prefeitura.